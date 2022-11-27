نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 08:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً على البحر ليلاً.

حركة الرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س خاصة على البحر ليلاً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً غرباً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 04:54 والجزر الأول عند الساعة 08:00 والجزر الثاني عند الساعة 21:54.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والمد الثاني عند الساعة 00:50، والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:55.