نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد ينعى الدكتور جوزيف بارون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 07:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الدكتور جوزيف بارون.

وقال سموه في تغريدة عبر تويتر: “تنعى دبي اليوم الدكتور جوزيف بارون الطبيب الملهم الذي أثرت خدماته الطبية في حياة الكثير من الناس.. سيُذكر دائماً لمعرفته وتعاطفه وتفانيه.. لقد كان بالفعل أحد القلوب المهتمة في دبي”.

وأشرف الدكتور جوزيف بارون على علاج المغفور لهما الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وترك بصمات ناصعة في مستشفيات هيئة الصحة بدبي.