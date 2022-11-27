نشكركم على متابعتكم خبر وزير الخارجية والتعاون الدولي يستقبل نظيره الصومالي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 07:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي أبشر عمر جامع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وخلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أبشر عمر جامع، مؤكداً على العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والحرص على تعزيز مسارات التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهود السلام والاستقرار والتنمية في الصومال الشقيق.

من جهته، أكد معالي أبشر عمر جامع تقديره لدعم دولة الإمارات المستمر للصومال وشعبه معرباً عن تمنياته للدولة دوام التقدم والازدهار.

كما أكد معاليه تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة مشيداً بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.