نشكركم على متابعتكم خبر صحيفة بريطانية تتغنى بشغف دبي في تشييد المشروعات الضخمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 07:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن دبي اعتادت دوماً ولا تزال تفعل كل شيء بأحجام ضخمة، من تشييد المشروعات الإنشائية وبناء الفنادق والمنشآت الترفيهية، وغيرها.

ونشرت الصحيفة، في النسخة التي تصدر في اسكتلندا، تقريراً عن أبرز المعالم السياحية في دبي، ذكرت خلاله أن دبي تبقى دوماً شغوفة بتشييد المشروعات العملاقة.

وتحدث التقرير عن “برج خليفة”، أطول بناية في العالم، و”ليغولاند دبي”، وجهة الترفيه العائلية المتميزة.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن “ليغولاند دبي” تعد واحدة ضمن وجهات ترفيهية عديدة للعائلات تزخر بها دبي.