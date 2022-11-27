نشكركم على متابعتكم خبر طاقم تحكيم إماراتي يُدير مباراة الكاميرون وصربيا في مونديال قطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 07:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

يدير مباراة الكاميرون وصربيا المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2022، طاقم تحكيم إماراتي بقيادة محمد عبد الله حسن، و بتكليف من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وبحسب “وام”، يتكون طاقم التحكيم المكلف بإدارة هذه المباراة من كل من محمد عبد الله حسن حكم ساحة، ومعه الحكمين المساعدين محمد أحمد الحمادي وحسن المهري، ومعهم الصيني ما نينج حكما رابعاً، وشي زيانج حكما احتياطيا.

وتعد هذه المباراة الثانية التي يكلف طاقم التحكيم الإماراتي بإداراتها في المونديال بعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في الجولة الأولى، والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بسباعية نظيفة، في أكبر فوز بكأس العالم حتى الآن.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وصربيا على استاد الجنوب بالوكرة، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الإمارات.