نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء ومياه دبي تدشن محطتي نقل رئيسيتين جديدتين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 07:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي، محطة نقل رئيسية جهد 132/11 كيلوفولت، في منطقة إسكان العوير الأولى، بقدرة إجمالية 150 ميجافولت أمبير، وتكلفة تصل إلى 180 مليون درهم.

وذكرت صحيفة “البيان”، أن الهيئة دشنت محطة نقل رئيسية جديدة جهد 400\132 كيلوفولت بمنطقة جبل علي الأولى. والخطوط الهوائية التابعة لها بقدرة إجمالية 2000 ميجافولت أمبير وتكلفة 338 مليون درهم.

وارتفع العدد الإجمالي لمحطات النقل جهد 400 كيلوفولت في دبي إلى 27 محطة، وعدد محطات النقل جهد 132 كيلوفولت إلى 333 محطة. بالإضافة إلى 30 محطة نقل جديدة جهد 132 كيلوفولت قيد الإنشاء.

وأرست الهيئة عقوداً لإنشاء خمس محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132/11 كيلوفولت في مناطق إسكان المواطنين. في كلٍ من وادي العمردي، وادي الشبك، ند حصة، الخوانيج الثانية والعوير الأولى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 440 مليون درهم.