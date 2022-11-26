اخبار الخليج / اخبار الإمارات

هيئة الطوارئ والأزمات تعلن عن رفع الجاهزية استعداداً لاستقبال موسم الأمطار

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر هيئة الطوارئ والأزمات تعلن عن رفع الجاهزية استعداداً لاستقبال موسم الأمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 04:01 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت هيئة الطوارئ والأزمات عن رفع جاهزية كافة الجهات المعنية في مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. استعداداً لاستقبال موسم الأمطار والتغيرات الجوية.

وكتبت الهيئة تغريدة عبر حسابها بتويتر:

“لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للتعامل مع مختلف الحالات الجوية. تم تشكيل فريق تقييم مشترك من مختلف الجهات المعنية بهدف التقييم والمتابعة وضمان الاستجابة الفعالة”.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

قد تقرأ أيضا