نشكركم على متابعتكم خبر هيئة الطوارئ والأزمات تعلن عن رفع الجاهزية استعداداً لاستقبال موسم الأمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 04:01 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل : أعلنت هيئة الطوارئ والأزمات عن رفع جاهزية كافة الجهات المعنية في مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. استعداداً لاستقبال موسم الأمطار والتغيرات الجوية. وكتبت الهيئة تغريدة عبر حسابها بتويتر: “لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية للتعامل مع مختلف الحالات الجوية. تم تشكيل فريق تقييم مشترك من مختلف الجهات المعنية بهدف التقييم والمتابعة وضمان الاستجابة الفعالة”.