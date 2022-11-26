نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 26 نوفمبر 2022 04:01 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 03:56 الجزر الأول عند الساعة 21:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:00.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 00:07، الجزر الأول عند الساعة 17:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:02.