نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 07:01 مساءً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معالي أنور إبراهيم بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي أنور إبراهيم.