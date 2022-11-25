نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يُهنئان رئيس جمهورية سورينام بذكرى يوم استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 10:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس تشان سانتوخي.