نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 10:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، في قصر الشاطئ في أبوظبي، سباستيان لوكورنو، وزير القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية الصديقة.

وبحث سموه والوزير الفرنسي، خلال اللقاء، مستوى تطور التعاون والتنسيق المشترك في الشؤون العسكرية والدفاعية التي تسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وعدد من المسؤولين، والوفد المرافق للمسؤول الفرنسي.