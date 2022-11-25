نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 25 نوفمبر 2022 10:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ولفت المركز – في نشرته اليومية – إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان، تكون شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ونوه بأن الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:07، والثاني عند الساعة 03:00، والجزر الأول عند الساعة 20:23، والثاني عند الساعة 07:22.

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً أيضاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:30، والثاني عند الساعة 23:25، والجزر الأول عند الساعة 16:15، والثاني عند الساعة 05:11