نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل العاهل الأردني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 08:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

وصل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى دولة الإمارات اليوم في زيارة عمل.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار البطين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.