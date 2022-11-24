نشكركم على متابعتكم خبر بالتعاون مع “نتورك إنترناشيونال”.. إطلاق خدمة دفع “الإمارات دبي الوطني باي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 08:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني خدمة “بنك الإمارات دبي الوطني باي”، بالشركة مع “نتورك إنترناشيونال” المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجاءت هذه الخدمة بهدف توفير حلول قبول المدفوعات عبر البطاقات للعملاء الحاليين والمحتملين في قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات لدى البنك في الإمارات.

وبحسب “البيان”، تتيح خدمة” بنك الإمارات دبي الوطني باي” للعملاء قبول مدفوعات البطاقات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك أجهزة نقاط البيع، وبوابات الدفع، والدفع عبر الرابط الإلكتروني المخصص (Pay By Link)، وحلول التجارة الإلكترونية الموحدة، وأنظمة نقاط البيع الإلكترونية، إلى جانب حلول الأكشاك الآلية. وسيقدم البنك أيضاً خدمات ذات قيمة مضافة، بما في ذلك حلول “اشترِ الآن، ادفع لاحقاً”.

كما وسيوفر البنك حلول التمويل التي تغطي مستحقات نقاط البيع لعملاء “نتورك إنترناشيونال” من التجار، وحلول المدفوعات بين الشركات، والحلول المتكاملة لقبول المدفوعات المخصصة لقطاعات محددة ولعملاء مختارين، إلى جانب خدمات إضافية مثل خطط السداد السهلة عند نقاط البيع، وخدمات الاسترداد الفوري لنقاط الولاء والتحويل السريع للعملات.