نشكركم على متابعتكم خبر فيديو مرعب لسيول تجرف السيارات في السعودية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 06:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أظهر مقطع فيديو سيولاً جارفة تجتاح مناطق في المملكة العربية السعودية.

وبيّن المقطع المياه وهس تجرف السيارات بقوة في، مشهد مرعب.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي من الحالة الجوية السائدة على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة.

كما وأشار المركز إلى وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وتشمل في ذلك مركز الشعيبة والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً من اليوم.

كما ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك الأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، حيث، ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً من اليوم.