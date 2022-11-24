نشكركم على متابعتكم خبر مركز محمد بن راشد للفضاء يُحدد الموعد الجديد لإطلاق أول مهمة إماراتية لسطح القمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:02 مساءً - متابعة – نغم حسن

حدد مركز محمد بن راشد للفضاء الموعد الجديد لإطلاق أول مهمة إماراتية لسطح القمر.

وبحسب المركز تم تحديد الموعد في 30 نوفمبر الجاري عند الساعة 12:39 مساءً بتوقيت الإمارات، من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في الولايات المتحدة.

ونوه المركز إلى أن الموعد قد يتغير الموعد بحسب الأحوال الجوية أو أيَّة ظروف أخرى.