نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تُلقي القبض على عصابة “تحديث البيانات” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 24 نوفمبر 2022 02:02 مساءً - متابعة – نغم حسن

ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة مكونة من 5 أسيويين انتحلوا صفة موظفي البنوك والمصارف والمؤسسات الحكومية للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أرصدتهم البنكية.

كما وطالبت العصابة المذكورين بتحديث بياناتهم الشخصية، تجنباً لحظر أو تجميد تلك الحسابات في حال عدم التجاوب معهم ، مما دفع البعض إلى تنفيذ ما يطلب منهم، ما أدى إلى سحب تلك الأرصدة والمدخرات البنكية.