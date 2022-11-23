نشكركم على متابعتكم خبر تباين أسهم الإمارات في تداولات اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 07:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

شهدت أسواق الأسهم الإماراتية، في جلسة الأربعاء، ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 0.18% إلى مستوى 10378.79 نقطة. وتراجع مؤشر سوق دبي 0.12% إلى مستوى 3325.80 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم “بيانات” بنسبة 1.17%، و”العالمية القابضة” 0.28%، وفي دبي ارتفع سهم “مصرف عجمان” 2.76%، وسهم “إعمار” 0.16%.

وأغلقت مؤشرات أسهم الإمارات على انخفاضات طفيفة في جلسة الثلاثاء، مع تراجع سوق أبوظبي 0.06% إلى مستوى 10359 نقطة. وسوق دبي 0.27% عند 3330 نقطة.