نشكركم على متابعتكم خبر اختتام فعاليات الحوار العسكري الإماراتي الأمريكي المشترك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 06:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

اختتمت وزارة الدفاع فعاليات الحوار العسكري السنوي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس الأركان وسعادة كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات و الذي عقد في أبوظبي على مدى يومي 20 و21 نوفمبر الحالي.

وبحسب “وام”، في بداية فعاليات الحوار ألقى سعادة الفريق الركن عيسى المزروعي كلمة عبر من خلالها تمنيات وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق والنجاح لفعاليات الحوار العسكري المشترك.

تم خلال الحوار الذي استمرت فعالياته على مدى يومين مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والتي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون العسكري الإماراتي – الأمريكي المشترك حيث بحثت مجموعات العمل واللجان المختلفة عددا واسعا من المجالات الدفاعية ذات الاهتمام المشترك، وملفات مكافحة الإرهاب، والأمن البحري.

وفي ختام فعاليات الحوار العسكري المشترك أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية الدفاعية، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.