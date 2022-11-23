نشكركم على متابعتكم خبر بأطول مسار متصل للدراجات الهوائية في العالم.. دبي تدخل «موسوعة غينيس» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 07:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

حققت هيئة الطرق والمواصلات، رقماً قياسياً جديداً يضاف إلى رصيد إمارة دبي، وذلك بدخولها موسوعة غينيس لأطول مسار متصل للدراجات الهوائية في العالم، وهو مسار القدرة للدراجات الهوائية الذي وصل طوله إلى 80,6 كيلو متر، متجاوزاً الرقم القياسي العالمي المسجل خلال العام 2020 بطول 33 كيلو متر.

وأعلن ممثل غينيس للأرقام القياسية عند بداية المسار بمنطقة القدرة في الجنوب الشرقي لإمارة دبي، أن مسار القدرة للدراجات الهوائية هو أطول مسار متصل للدراجات الهوائية على مستوى العالم.

وكشفت ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق عن اللوحة الرخامية المحفور عليها شعار غينيس للأرقام القياسية، تم تثبيتها عند نقطة الانطلاق في مسار القدرة للدراجات بالقرب من لاست اكزت القدرة، حيث تشير العبارات المنقوشة عليها إلى طول المسار وشعار هيئة الطرق والمواصلات كجهة صاحبة الإنجاز.

وأكدت بن عدي عند تسلمها شهادة غينيس من الممثل الإقليمي للموسوعة، التزام هيئة الطرق والمواصلات بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي أطلق “استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات”، لافتة إلى أن إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية في دبي وصل إلى نحو 542 كيلو متر في الربع الأول من العام الجاري 2022، وتخطط الهيئة لرفع هذا الرقم إلى 819 كيلو متر في نهاية العام 2026.

وأفادت ميثاء بن عدي أن مزايا مسار القدرة للدراجات لا تأتي من كونه الأطول على مستوى العالم فقط، بل يمتاز بتصميمه وفق أعلى مستويات الأمان والسلامة، ومزود بجميع اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، ويجتاز مساحة واسعة من الكثبان الرملية والبحيرات المائية، ما يجعله الأكثر جذباً وتفضيلاً للمحترفين وهواة ركوب الدراجات الهوائية من كل مكان في العالم، ويمتد المسار على مساحة واسعة في منطقة القدرة تقدر بنحو 188 كيلو متر مربع.

وبينت بن عدي أن مسار القدرة المتصل بدون انقطاع يتفرع منه مسارات فرعية للدراجات الهوائية يصل طولها مع المسار الأصلي إلى 135 كيلو متر، مزودة بهواتف اتصال للطوارئ موزعة على 30 نقطة ممتدة على طول المسار بالإضافة إلى أماكن مظللة تتوفر فيها مقاعد للجلوس، ومطاعم ودورات مياه، ومحلات لتأجير الدراجات.

وتتمتع المناظر على مسار القدرة للدراجات بإطلالات سياحية وطبيعية جذابة، وتعد من أفضل أماكن التخييم وتستقطب أعداداً كبيرة من الأفراد، وبالذات من محبي ومحترفي ركوب الدراجات الهوائية.