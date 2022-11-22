نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد مهنئاً السعودية: فوز مستحق.. أداء قتالي وفرحة عربية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المنتخب السعودي بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

وقال صاحب السمو على حسابه في “تويتر”: “فوز مستحق .. أداء قتالي .. فرحة عربية .. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي .. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا”.