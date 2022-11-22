نشكركم على متابعتكم خبر حاكم رأس الخيمة يستقبل سفيرة السويد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد لدى الدولة ، التي قدمت والوفد المرافق لها..للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفيرة، وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات ومملكة السويد، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبها عبرت سعادة ليزلوت أندرسون، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.