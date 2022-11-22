نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يعزًي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال هاتفياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته والشعب الإندونيسي الصديق وذوي ضحايا الزلزال الذي شهدته البلاد وأسفر عن قتلى وجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة تضامن دولة الإمارات حكومة وشعباً مع إندونيسيا في هذه الظروف الصعبة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ البلد الصديق وشعبه من كل مكروه.

من جهته، أعرب فخامة الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه بلده وشعبه متمنياً لسموه الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام الخير والازدهار.