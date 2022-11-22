نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أم القيوين تضبط عصابة سرقة المركبات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أوقعت شرطة أم القيوين بعصابة آسيوية تخصصت بسرقة عدد من المركبات، بعد أن انتحلوا صفة رجال الشرطة.

وقال العقيد “سعيد عبيد بن عران” مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن “القيادة العامة لشرطة أم القيوين – مركز شرطة السلمة الشامل. تلقى بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد عن استيقافه وهو بشارع محمد بن زايد في أم القيوين وادعى أنه من رجال الشرطة. وطلب منه النزول من المركبة كونها مطلوبة، وتم أخذ السيارة منه لجهة غير معلومة”.

وأضاف: “بعد تشكيل فريق بحث وتحر من قسم التحريات الجنائية وتحريات مركز شرطة السلمة الشامل. تم التواصل للجناة في عدة مناطق في الدولة وتم ضبطهم وعددهم 4 أشخاص”.

وتابع: “تم العثور على المركبة المسروقة وعدد آخر من المركبات كانت بحوزتهم. وبعد التحقيق معهم اعترفوا بسرقتها، فتم تحويل المتهمين إلى جهات الاختصاص”.