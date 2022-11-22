نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع سقف التوقعات بشأن عدد مستخدمي مطار دبي الدولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 01:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

توقعت مؤسسة مطارات دبي أن يبلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، على مدار العام الجاري، 64.3 مليون مسافر.

وقالت مطارات دبي في بيان لها، إنها رفعت توقعاتها بعد الأداء القوي الذي حققه المطار خلال الربع الثالث في العام الجاري. وكذلك استناداً إلى آفاق ارتفاع قوي في عدد المسافرين عبر المطار متوقعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام”.

وأضافت أن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي منذ مطلع عام2022 وحتى نهاية سبتمبر الماضي. بلغ 46.34 مليون مسافر، بارتفاع نسبته 168% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.