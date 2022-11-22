نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 01:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً شمالاً وعلى بعض المناطق الغربية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، ومضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:39 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 18:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:41.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:16، والمد الثاني عند الساعة 08:06، والجزر الأول عند الساعة 14:21، والجزر الثاني عند الساعة 02:47.