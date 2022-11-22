نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزّي إندونيسيا في ضحايا زلزال جاوا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.