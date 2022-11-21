نشكركم على متابعتكم خبر محمد الشرقي يشهد تخريج «دفعة خليفة» من جامعة الفجيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 07:56 مساءً - شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تخريج “دفعة خليفة” 2022 من جامعة الفجيرة، الذي أقيم تحت رعاية سموه في مركز وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة.

حضر الحفل الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، والشيخ محمد بن صالح الشرقي.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، على دور المؤسسات التعليمية في بناء العقول وصقل المهارات بما يسهم في تخريج أفراد متمكنين وفاعلين في خدمة الوطن والنهوض بركائزه، مشيرًا إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لتطوير التعليم الجامعي في الإمارة، ومتابعة متطلباته لمواكبة المتغيرات العالمية في قطاع سوق العمل بما يعزز مكانة الدولة في مجال التعليم العالي في تقارير التنافسية العالمية.

وهنّأ سموه، الخريجين والخريجات وذويهم، على اجتيازهم هذه الرحلة الأكاديمية، داعيًا إياهم إلى ضرورة متابعة التسلح بالمعارف الضرورية، والاطلاع المنفتح على العلوم والثقافات الأخرى، ليكونوا نماذج مشرفة لبلادهم، ويسهموا بشكلٍ فاعلٍ في مسيرة الدولة نحو المستقبل.

وقال معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس الأمناء في كلمة ألقاها في حفل التخريج “يمثل حفل التخرج مناسبة للاحتفاء بالجهود والنجاحات الأكاديمية التي قدمها الطلبة وتتويجًا لإنجازاتهم خلال رحلتهم في جامعة الفجيرة. كما يعكس نجاحهم سعي الجامعة إلى تعزيز مهارات الطلبة على كافة المستويات وتخريج شباب وشابات قادرين على بناء مستقبل باهر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم”.

حضر الحفل سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والأستاذ الدكتور سامح غوانمه مدير جامعة الفجيرة، وأعضاء مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ولفيف من المدعوين وأولياء أمور الخريجين.