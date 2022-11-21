نشكركم على متابعتكم خبر نيابةً عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:57 مساءً - متابعة – نغم حسن
نيابةً عن رئيس الدولة، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي.
وقال سموه: “افتتحنا اليوم نيابة عن أخي رئيس الدولة المجلس يمثل ويرسخ نهج الشورى في الإمارات الذي توافقت عليه إرادة المؤسسين. تمنياتنا لأعضاء المجلس بالتوفيق في أداء مهامهم وتعزيز التوافق والتشاور والتعاون بين كافة سلطات الدولة”.