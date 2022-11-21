نشكركم على متابعتكم خبر نيابةً عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:57 مساءً - متابعة – نغم حسن نيابةً عن رئيس الدولة، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي. وقال سموه: “افتتحنا اليوم نيابة عن أخي رئيس الدولة المجلس يمثل ويرسخ نهج الشورى في ‎الإمارات الذي توافقت عليه إرادة المؤسسين. تمنياتنا لأعضاء المجلس بالتوفيق في أداء مهامهم وتعزيز التوافق والتشاور والتعاون بين كافة سلطات الدولة”.