شرطة أبوظبي تحذر من التعاطف مع المتسولين

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت شرطة أبوظبي الجمهور، إلى عدم التعاطف مع المتسولين، محذرة من إعطائهم الأموال وتصديق أساليبهم. التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس بقصص كاذبة.

وأكدت شرطة أبوظبي “ضرورة عدم الاستجابة لأساليب المتسولين الاحتيالية المضللة، ومآربهم غير المشروعة. التي يجنون من ورائها ثروات طائلة”.

كما دعت المحسنين إلى “صرف الأموال في الجمعيات الخيرية الرسمية المعتمدة لدى الدولة، والتي توصل المساعدات لمستحقيها. بما يعزز الجهود الوقائية، ويرسخ الأمن والاستقرار، على نحو يجسد الشراكة المجتمعية”.

وأكدت، وفق “وام”، استمرار جهودها في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع. باعتبارها من صور النصب والاحتيال المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة. داعية إلى الإبلاغ عن حالات التسول عبر مركز القيادة والتحكم 999.