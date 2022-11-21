نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الدوحة ستكون عاصمة الرياضة العالمية لمدة شهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 01:01 مساءً - متابعة – نغم حسن

شهد صاحب السمو محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، حفل افتتاح مونديال قطر 2022، أمس الأحد.

وقال سموه: “لحظات تاريخية تعيشها منطقتنا مع الحدث الأهم عالمياً .. الدوحة ستكون عاصمة الرياضة العالمية لمدة شهر من اليوم.. حفظها الله …ووفق شعبها وقيادتها لكل نجاح وسداد”.