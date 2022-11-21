نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة والشيوخ وضيوف الإمارات يشهدون الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 01:01 مساءً - متابعة: نازك عيسى

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” اليوم منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1 ” جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2022 ” التي تقام على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.. وذلك بحضور سمو الشيوخ ورؤساء الوفود المدعوين من الدول الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة.

وشهد المنافسات.. سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة جميع محبي رياضة سباقات السيارات في العالم بنجاح اختتام البطولة والمنافسات التي جرت لنيل لقبها.

وشكر سموه جهود منظمي الجولة الختامية للبطولة.. معرباً عن تقديره لدور جميع الشركاء في إنجاح استضافة الدولة لهذا الحدث الرياضي العالمي.

وكان سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان – يرافقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ــ قد حضر إلى نقطة انطلاق مركبات سباق “أبوظبي 2022 ” .. معلناً انطلاق الجولة الختامية لبطولة العالم 2022 بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام الجولة توج سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.. الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول الفائز بلقب السباق الختامي لموسم 2022 للفورمولا1 – أبوظبي.