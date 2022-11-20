نشكركم على متابعتكم خبر ‏استشاري الشارقة يجيز تعديل قانون تنظيم “مجلس التعليم” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 08:08 مساءً - متابعة – نغم حسن

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الرابعة التي عقدها بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر تعديلا على قانون تنظيم مجلس الشارقة للتعليم .

وبحسب “وام”، ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس ، بحضور سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم وسعادة المستشار عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم ومروان محمد الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية بالمجلس وسلطان حميد الجروان باحث قانوني في قسم التشريع بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

و أكد سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي أهمية مشروع القانون كونه يتواكب مع ما تشهده إمارة الشارقة من تطور كبير ولافت في التعليم في ظل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة وحرص سموهما على أن تواصل الشارقة تميزها في دعم روافد التعليم .

و تلت سعادة العضوة شريفه موسى المازمي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس مشروع قانون تعديل قانون بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وناقش أعضاء المجلس كافة أحكام مشروع تعديل القانون ومختلف أهدافه مقدمين في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل مجلس الشارقة للتعليم وسياساته والتشريعات المتعلقة بأعماله وما يضطلع به المجلس من أدوار في تحقيق جودة التعليم بالتعاون مع جهات الاختصاص.

وتم التطرق إلى الآليات الممكنة التي تدفع بدور مجلس الشارقة للتعليم من خلال اختصاصاته والإدارات التي يضمها في وضع السياسات التعليمية وضمان استدامة الخدمات التربوية ، و دوره في التوسع بالحضانات الحكومية وما تقدمه من رعاية للطفولة المبكرة ودور المجلس ممثلا في جائزة الشارقة للتميز التربوي على تكريم كافة العطاءات التربوية وتنمية جهودها لخدمة الميدان التربوي على مستوى الدولة والتنمية المستدامة لدى عناصر المجتمع التربوي.

و في ختام الجلسة صادق المجلس على مشروع تعديل قانون تنظيم مجلس الشارقة للتعليم في إمارة الشارقة .