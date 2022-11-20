نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يستقبل نائبة رئيس فنزويلا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 04:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، معالي الدكتورة دلسي رودريغيس نائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، التي تقوم بزيارة عمل لدولة الإمارات.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ـ بمعالي دلسي رودريغيس التي نقلت إلى سموه تحيات فخامة نيكولاس مادورو موروس رئيس فنزويلا وتمنياته لدولة الإمارات استمرار التطور والرخاء، فيما حملها سموه تحياته إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس وتمنياته له دوام الصحة والسعادة ولبلده وشعبه الصديق الاستقرار والازدهار.

وبحث سموه ونائبة رئيس فنزويلا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والفرص المتوفرة لدى الجانبين لتطويرها وتنويع قاعدتها خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين والوفد المرافق لنائبة رئيس فنزويلا.