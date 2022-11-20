نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين في المرموم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في استراحة المرموم في دبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: “خلال لقائي اليوم مع أخي جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في دبي … علاقاتنا قديمة .. وأخوّتنا راسخة .. ومستقبلنا مشترك وواعد بإذن الله.. حفظ الله البحرين وملكها وشعبها”.