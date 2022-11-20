نشكركم على متابعتكم خبر برعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات مهرجان الشيخ زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبمُتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإشراف معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مُستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، انطلقت أمس فعاليات المهرجان بمنطقة الوثبة في أبوظبي، والذي يستمر حتى 18 مارس 2023.

واستقطبت فعاليات اليوم الأول من المهرجان الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح من حول العالم على اختلاف شرائحهم العمرية في أجواءً ترفيهية ثقافية وقالب تشويقي وأنشطة وفعاليات تحث على التمسك بالتراث، وتربطهم بتفاصيل حياة الماضي، عبر الكثير من الفعاليات المتنوعة.

وضمت فعاليات اليوم الأول من المهرجان عروض الفنون الشعبية (العيالة)، عروض فرقة الشرطة الوترية،عروض طائرات الدرونز، الألعاب النارية، إطلاق البالونات، وفعاليات الوثبة كاستم شو لتعديل السيارات، مسرح الأطفال، مدينة الألعاب الترفيهية، منطقة سيلفي ستريت، مدينة الأطفال، مسابقات كو كارتينج،منافسات كريزي كار، بيت الرعب، فعاليات منتجع الفرسان الرياضي، ومعرض الحلويات وغيرها من الفعاليات الشيقة.

هذا ورسمت طائرات الدرونز لوحات فنية في سماء المهرجان لفتت أنظار الجمهور، لتشكل كلمة “حياكم” باللغتين العربية والإنجليزية وتحمل في معناها الترحاب بزوار المهرجان.

كما عبر شعار “إقرب” بمعنى “تفضل” عن خيارات لا تعد ولا تحصى للزوار من المأكولات والأطعمة التي تقدم على عربات الطعام والمستوحاة من مختلف ثقافات العالم ضمن تجارب فريدة ورائعة من المأكولات المحلية والعالمية، في حين يتخطى عدد المطاعم وعربات الطعام المنتشرة في أرجاء المهرجان الـ60 مطعماً وعربة طعام.

واستطاعت فعاليات اليوم الأول من المهرجان ومنذ الساعات الأولى، إبراز ثقافة الإمارات الغنية بالعادات والتقاليد الأصيلة لتعطي الزائر نبذة مختصرة حول حضارة الإمارات وتراثها على طول الامتداد الجغرافي للدولة.

ويرحب المهرجان بزواره بشكل يومي من الساعة الرابعة عصراً وحتى الـ12 ليلاً على مدار أيام الاسبوع وحتى 18 مارس القادم ليمنحهم فرصة للتفاعل مع طيف من الفعاليات التي تناسب كافة أفراد العائلة.