نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 10:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:52 والمد الثاني عند الساعة 22:21 والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 04:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:50والمد الثاني عند الساعة 07:02 والجزر الأول عند الساعة 13:22 والجزر الثاني عند الساعة 01:14.