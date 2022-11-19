نشكركم على متابعتكم خبر الشارقة.. تحديد عطلة عيد الشهيد واليوم الوطني الـ51 في الإمارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 05:55 مساءً - متابعة – نغم حسن تبدأ العطلة الرسمية لموظفي حكومة الشارقة بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1/12/2022م ولغاية يوم السبت الموافق 3 / 12 / 2022م. وبحسب دائرة الموارد البشرية بالشارقة يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 5 / 12/ 2022م، باستثناء الجهات التي تعمل بنظام المناوبة.