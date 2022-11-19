نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد: الكونغرس العالمي للإعلام نجح في رسم ملامح مستقبل قطاع الإعلام في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة أن الكونغرس العالمي للإعلام، الذي جمع قادة وصناع قرار ومسؤولين كبار في مؤسسات إعلامية بارزة من مختلف دول العالم، نجح في رسم ملامح مستقبل قطاع الإعلام في العالم وتوحيد الجهود وتبادل الأفكار المبتكرة والحلول التقنية المتطورة.

وقال سموه إن هذا الحدث الدولي المهم استطاع أن يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً عالمياً لاستشراف مستقبل صناعة الإعلام ووضع الأسس لتطوير القطاع بفضل ما تمتلكه الدولة من قدرات طموحة ورؤية شاملة للمستقبل وقيادة حكيمة لديها الرغبة في صناعة الأفضل للإمارات والعالم من خلال إعلام مسؤول يواكب تطورات التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف سموه أن الكونغرس العالمي للإعلام أثبت أن هناك الكثير من المجالات التي نستطيع كعالم أن نعمل عليها معاً لدفع مسيرة التنمية المستدامة على مستوى العالم.

وأكد سموه، أن الكونغرس العالمي للإعلام الذي جمع العالم من الشرق والغرب والشمال والجنوب في أبوظبي يعد تتويجاً لجهود وكالة أنباء الإمارات “وام” ودورها في بناء علاقات مع معظم وسائل الإعلام العالمية من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون وبما يتماشى مع مكانة الإمارات الرائدة عالمياً عاصمة عالمية لصناعة المستقبل كما ثمن سموه دور مجموعة أدنيك وتميزها في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.