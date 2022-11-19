نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 02:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً خاصة غرباً وعلى السواحل، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً خاصة على البحر مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً الى متوسط، يضطرب مساءً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 20:58 والجزر الأول عند الساعة 15:48 والثاني عند الساعة 03:35.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:03 والمد الثاني عند الساعة 06:34 والجزر الأول عند الساعة 12:54 والجزر الثاني عند الساعة 00:18.