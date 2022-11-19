نشكركم على متابعتكم خبر عبر تطبيق “مجتمعي آمن”.. بادر بالإبلاغ عن تجار المخدرات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 11:55 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

نشرت النيابة العامة للدولة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. مادة فيلمية توعوية عن إساءة بعض ضعاف النفوس استخدام منصات التواصل الاجتماعي بالترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. حيث دعت النيابة العامة بالإبلاغ عنهم عبر تطبيق “مجتمعي آمن” .

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق “مجتمعي آمن” تابع لمكتب النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويوفر للجمهور خدمة الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ويخل بالأمن العام أو يهدد أمن المجتمع أو الآداب العامة أو النظام العام أو الحالات التي لها تأثير سلبي على الرأي العام.