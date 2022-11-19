نشكركم على متابعتكم خبر فائقة الفخامة في دبي.. ناطحة سحاب بتوقيع جاكوب آند كو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 19 نوفمبر 2022 11:55 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أطلقت “جاكوب آند كو” و “بن غاطي” للتطوير العقاري

ناطحة سحاب فائقة الفخامة في دبي تحت اسم “برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز”.

يضم التصميم أكثر من 100 طابق تتوزّع عبرها وحدات سكنية فاخرة تشتمل على غرفتين أو ثلاث غرف نوم. وتغلب عليها تصميمات فريدة من نوعها موقعة ومصممة بشكل مشترك على الطراز المميز لدار “جاكوب آند كو” والمطور الرائد في دبي بن غاطي.

ويوفر البرج الشاهق مرافق متعددة تشمل نادياً خاصاً حصرياً يحتضن مسبحا غير متناه بإطلالة كاملة على أفق دبي. ومنتجعاً صحياً فاخرا، وصالة للألعاب الرياضية، بالإضافة إلى منطقة خاصة للمناسبات.

كما يضم البرج فريق كونسيرج مخصصا يقدم خدمات انتقائية مثل الرعاية النهارية والحارس الشخصي والسائق والطاهي الخاص.

استُلهم تصميم البرج من جماليات صناعة الساعات والجواهر الراقية. بما في ذلك الأحجار الكريمة بقطع باغيت التي تشتهر بها جاكوب آند كو.

وتتكوّن الوحدات السكنية من مجموعتين، الأولى مجموعة الياقوت Sapphire التي تتألف من وحدات سكنية تضم غرفتي نوم، والثانية مجموعة أجنحة الزمرد Emerald التي تتألف من وحدات تضم ثلاث غرف نوم.

وسيكون التصميم الداخلي لمجموعة وحدات البنتهاوس مستوحى مباشرة من العناصر الجمالية في هذه الساعات. وغني عن القول إن وحدة بنتهاوس بليونير هي جوهرة التاج للبرج المتكامل”.

ويأتي تعاون العلامتين التجاريتين العالميتين الأول من نوعه بهدف دمج تراثهما الغني وخبرتهما الاستثنائية في القطاع العقاري وقطاع صناعة الساعات.