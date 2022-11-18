نشكركم على متابعتكم خبر أول الأسبوع القادم.. كتلة هوائية باردة تسيطر على أجواء الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 07:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة منخفصاً جوياً يمتد من الجنوب الشرقي، وتصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة كما تتدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات.

وسيكون الطقس بدءاً من الإثنين إلى الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزر مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض تلك المناطق وعلى فترات متباعدة.