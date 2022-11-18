نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: الإمارات وعمان تاريخ مشترك وفرحة واحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 المجيد.

وقال سموه: “أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني .. داعياً الله عز وجل أن يحفظ السلطنة ويديم عزها ورخاءها وتقدمها .. ‎الإمارات و ‎عمان تاريخ مشترك وفرحة واحدة وأخوة لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخاً”.