نشكركم على متابعتكم خبر «الإمارات» ترحّب بتمديد اتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتمديد أطراف اتفاقية “مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” العمل بهذا الاتفاق لأربعة شهور إضافية، وثمنّت الجهود الحثيثة التي قامت بها الجمهورية التركية والأمم المتحدة.

ولفتت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إلى أنّ هذا التمديد خطوة إيجابية ستسهم في تسهيل نقل الحبوب من أوكرانيا وروسيا عبر البحر الأسود والتخفيف من نقص الغذاء حول العالم.

وأفادت الوزارة، أن دولة الإمارات تعرب عن تقديرها لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية أوكرانيا على استجابتهما لهذه الجهود، معربة عن أملها في أن تساهم هذه المساعي المبذولة في إحلال السلام بين البلدين، مشددة على أهمية تقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.