نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 08:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 19:12 والجزر الأول عند الساعة 13:52 والجزر الثاني عند الساعة 02:42.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:04 والمد الثاني عند الساعة 06:04 والجزر الأول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:03.