نشكركم على متابعتكم خبر القائد العام لشرطة دبي يكرم باكستانياً بسبب سلوك إيجابي في طريق عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 18 نوفمبر 2022 08:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

كرّم القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري شخصاً باكستانياً يدعى عباس خان باتي خان تقديراً لمبادرته بتنظيم حركة السير والمرور بأحد التقاطعات في إمارة دبي، لحين حضور الدورية الشرطية المُختصة.

وجاء التكريم في حضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سيف مهير المزروعي بعد تداول الجمهور مقطع على تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُظهر عباس خان أثناء قيامه بتنظيم حركة السير والمرور في إحدى التقاطعات مما ساهم في تعزيز السلامة العامة لمُستخدمي الطريق.

ونوه المري، بجهود عباس خان وحسن تصرفه، مؤكداً أنه ساهم في نقل صورة حضارية من خلال شعوره بالالتزام والمسؤولية المجتمعية.