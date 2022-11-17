نشكركم على متابعتكم خبر تمديد ساعات العمل في متحف المستقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 07:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلن متحف المستقبل، عن تمديد ساعات عمله، وإتاحة الفرصة للضيوف لزيارة المتحف حتى الساعة الـ 19.30، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لـ 30 نوفمبر الجاري، استجابة لارتفاع الطلب من الزوار.

ويمكن الآن حجز تذاكر متحف المستقبل بمواعيد الزيارة الجديدة، حيث تحدد التذاكر فترة استقبال معينة لكل دفعة من الزوار.

ويتعين على جميع الزوار حجز التذاكر بأوقات محددة لدخول المتحف من أجل الاستمتاع بكافة التجارب التي يقدمها.