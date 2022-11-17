نشكركم على متابعتكم خبر محمد الشرقي يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ويشيد بمواضيعه المعرفية الهامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 04:57 مساءً - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور العلوم الفلسفية في رفع الوعي الإنساني في المجتمعات البشرية وتشكيل هويتها الثقافية، مشيرًا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتبنّي مشروعات جادة لتعزيز المعرفة والفكر وتحقيق أقصى فائدة منها .

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة الذي يقام تحت رعاية سموه بعنوان “الفلسفة والراهن”، وينظمه بيت الفلسفة في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة ، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الالكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لكمال الاجسام و اللياقة البدنية.

ويناقش مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة خلال فترة انعقاده من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، حزمة متنوعة من الأفكار والمواضيع المتعلقة بالفلسفة، وجلسات نقاشية ومحاضرات تطرح جوانبها المختلفة، وقياس تأثيرها على نهوض المجتمعات ورفع الوعي الإنساني فيها.

كما أعلنت اللجنةالمنظمة للمؤتمر، عن قرب إطلاق معجم الفجيرة للفلسفة خلال الحدث، والذي يعدّ أكبر معجم للألفاظ والمصطلحات الفلسفية على مستوى العالم العربي.

حضر افتتاح المؤتمر سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة ونخبة من الفلاسفة العرب والأجانب والمهتمين والإعلاميين من الدولة وخارجها.