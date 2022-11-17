نشكركم على متابعتكم خبر “طيران الإمارت” تُعلن عرض مباريات مونديال قطر للعملاء خلال رحلاتهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 17 نوفمبر 2022 03:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

تعتزم “طيران الإمارت” بثّ جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، اعتباراً من 20 نوفمبر الجاري، مباشرة على جميع رحلاتها، وذلك عبر قناة “سبورت 24” عبر نظام طيران الإمارات الترفيه.

وسيتمكن العملاء من متابعة المباريات على شاشاتهم وكذلك على الشاشة الكبيرة في الصالون الجوي على طائرات A380، وفي صالاتها الخاصة في المطارات العالمية.

وجهّزت طيران الإمارات أكثر من 200 طائرة بإمكانات استقبال البث التلفزيوني الحي، بما في ذلك قناتا الرياضة “سبورت 24″ و”سبورت 24 إكسترا”.

وتقدم قناة “سبورت 24” أيضاً بثاً حياً لمباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا UEFA والدوري الأوروبي لكرة القدم وبطولة كرة القدم الآسيوية، كما تبث أهم الأحداث الرياضية العالمية.